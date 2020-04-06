粵企促員工檢測 查旅行居住紀錄 復工前篩查「無症狀者」 官方促設健康檔案

據內地官方準則，無發燒、咳嗽等臨牀症狀、但呼吸道等樣本檢測呈陽性者，即屬新冠病毒無症狀感染者，不計確診。

國家衛生健康委員會昨天通報，前日全國新增新冠肺炎確診病例30宗，其中境外輸入25宗；無症狀感染者新增47宗，其中16宗為境外輸入。內地自4月1日起通報無症狀感染者，廣東作為主要入境口岸及流動人口大省，持續出現新境外輸入病例及無症狀感染者。

復工前發現多個無症狀者

為此，廣東政府鼓勵企業發揮分擔防控壓力，參與潛在風險防控工作。《南方日報》報道，東莞、深圳等不少工廠企業近期在復工復產的同時，聘請專業機構為新入職人員和返粵復工員工免費提供核酸檢測，並對員工旅行史、居住史進行摸底調查，結果篩查出多宗無症狀感染者，防止工廠群聚爆疫。

其中一名無症狀感染者現住東莞，3月21日從湖北孝感返粵，23日應公司要求前往醫院接受核酸檢測，結果顯示陽性，被隔離治療。在深圳另有兩名無症狀感染者，農曆新年假期起便分別居於湖北孝感和荊州，3月中下旬返深。兩人分別於本月1日、2日接受公司安排的測試後發現結果呈陽性。

政府提「8個一」 促辦愛國衛生運動

廣東政府昨要求各工廠企業做好復工前防控物資準備，對每個員工做到「8個一」：一個健康檔案、一測體溫、一戴口罩、一設觀察室、一致電（發現發燒者致電醫療機構）、一開展愛國衛生運動、一次健康教育、一強化人文關懷。

此外，對於員工進出如工廠等傳染風險高的場所，廣東政府要求做好登記及量體溫，一旦發現體溫異常者，需立即妥善處置。如員工確診，工廠企業應配合屬地疾控機構開展調查接觸史和旅行史等，並在其指導下對相關場所消毒，經評估合格後方可重新啟用。

倡地方政府補助主動檢測者

廣東新冠肺炎防控指揮部有關負責人呼籲，在粵人員，尤其是有曾經到疫區和國外旅行史的人員，返粵後應主動到醫療機構做檢測。負責人稱，出現發燒及呼吸道症狀的患者，如到發燒門診求醫，將享受免費新冠病毒核酸檢測。對於主動就診、檢測呈陽性，最終確診新冠肺炎或無症狀感染者的患者，地方政府應當給予適當補助。

據《上觀新聞》報道，廣東暫時尚未出現因無症狀感染者造成的後續傳播。廣東衛健委相關負責人稱，本省的無症狀感染者主要是在對密切接觸者做早期檢測、篩查對抵粵的重點人群和入境人員的過程中發現。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676