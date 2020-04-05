王全璋出獄不回京 濟南隔離 李文足質疑當局藉疫再限丈夫自由

當局稱監獄曾爆疫 釋囚須戶籍地隔離

44歲的王全璋經常代理敏感案件，更曾多次為法輪功人員做無罪辯護。2015年7月10日，王全璋被當局帶走，翌年1月被以涉嫌顛覆國家政權罪逮捕，案件至2018年12月才在天津市第二中級法院不公開審訊，去年1月法庭裁定罪名成立，判監4年半，剝奪政治權利5年。王全璋從被拘捕到被判刑近4年間，外界對其狀况所知甚少，引來海內外關注，本港大律師公會亦曾為他發聲。去年6月李文足、兒子王廣微及王全秀終得以探監。

王姊昨搭火車往臨沂被阻攔

因北京規定外地返京人士要隔離14天，李文足原計劃在家等待王全璋，由王全秀去臨沂監獄接他。不過，李文足前日在Twitter透露，警方和社區當天約談王全秀及其丈夫，不准他們接王全璋，「去了也接不到人」。對方稱，山東省下發通知，由於濟南任城監獄早前爆疫，要求所有出獄人士均須到戶籍地隔離，「他們說14天之後王全璋就是自由的了，我們可以去看他，他也可以離開濟南」。李文足質疑，這是藉疫情再次對王「實施非法限制人身自由」。

李文足昨發布王全璋致電短片，指是獄方逼迫王說服她，她表明堅決不會同意，「4月5日，王全璋要真自由，我們一家人要團聚」。王全璋在電話中說：「我們肯定要在一起，但要一個過程。」李文足還發出王全秀的短片，表示很多公安便衣到王全秀的工作單位控制她，「全璋寫信強調，4月4日要去給他送雙運動鞋，現在唯一能去接全璋的人被警察限制，全璋出獄沒有鞋穿啊！」

11人權組織籲保障王人身自由

11個國際人權組織的聲明表示，為確保王全璋獲釋後的待遇合乎中國法律及國際人權標準，強烈要求中國政府尊重王全璋及其家人意願及權利，讓王全璋立即回北京與妻兒團聚；尊重並確保王全璋及其家人的人身自由，尤其是遷徙自由；確保王全璋及其家人不會被軟禁、長期監視；確保王全璋及其家人不再被騷擾或逼害；確保王全璋兒子能充分行使其平等受教育權。