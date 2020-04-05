駐京周記：「宅工作」將變新常態？

經濟衝擊 行業或洗牌或升級

記者上周與多名在京媒體行家聊及疫情下的工作，絕大多數人自春節後便一直「居家辦公」。而記者多名在企業工作的朋友也表示，公司採取彈性工作制，以往頗為重視的簽到與考勤暫時廢止，更多的是對「居家辦公」的效率評估，甚至有公司準備摸索出一套新的「績效考核標準」。而「宅」在家中的民眾，也多少習慣了「新常態」下的生活方式。過往疲於應酬的飯局等也有充足的藉口推掉。

談及能「宅」多久時，多數朋友認為，若人類社會對新冠疫情不再緊張，必然建立在人類對疫情產生群體免疫或有疫苗的基礎上。前者短時間不可能實現，後者也得一年半載。當前國際背景下，防疫水平高低如「木桶效應」（也稱短板理論，指水桶盛水量取決圍成桶壁最短的木板），取決疫情處理最不得力的國家，尤其是發達國家。若這些國家不能達成防疫共識採取有效措施，其他國家被攻陷也僅是時間問題，即便不會因為大量病患無法醫治產生不穩定因素，也會因隔離措施重創經濟，最終都難以承受。

最終結論是，疫情下的生活，在未來較長一段時間內仍會持續，並有機會成為「新常態」。但作為國家決策部門，是否也應該着手研究解決疫情對經濟模式的影響，並順勢作出方向性引導呢？畢竟經濟向好，收入穩定，才能安坐家中心不慌。

明報記者 鄭海龍

（抗疫新階段）