武漢無症狀者確診 或社區感染

多次出入社區收快遞沒洗手

武漢市衛健委昨通報，由無症狀感染者轉為確診的患者，住在礄口區榮華街建國社區金玉華庭小區。其從1月23日武漢封城起就一直居家，自2月20日起曾多次前往小區門口取團購食品和快遞，每次都未對物品作消毒處理，收取物品時亦沒戴手套，其中有幾次沒洗手。

1月23日至3月29日，患者並無任何不適及醫院門診就診史。3月30日，患者獨自駕車前往武漢市第六醫院體檢。4月1日，核酸檢測結果為陽性，社區安排將其送至酒店隔離。4月2日赴市肺科醫院就診。4月3日，經專家會診，結合患者臨牀表現、胸部CT和病原學檢測結果，列為確診，臨牀分型為普通型。武漢市衛健委稱，患者生活的大廈曾出現確診個案，不排除社區感染。

武漢市金銀潭醫院感染科主任文丹寧日前接受央視訪問時表示，無症狀感染者在傳染病中是一個一直存在的概念，這些人沒有發病可能是體質很好，或是病毒的毒力較弱及接觸的病毒數量較少。她認為無症狀感染者的傳染性肯定會低，但具體低到什麼程度，仍有待觀察。

（抗疫新階段）