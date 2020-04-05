全國默哀車船笛鳴 悼新冠逝者烈士 習近平率一眾高官中南海哀悼

昨日清晨，北京天安門廣場在升國旗後舉行下半旗儀式。早上10時，全國各地默哀3分鐘，防空警報鳴響，汽車、火車及船隻鳴笛，多地民眾亦停下來低頭默哀。據新華社報道，習近平、總理李克強、人大委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、中央政策研究室主任王滬寧、中紀委書記趙樂際、常務副總理韓正，以及國家副主席王岐山等黨和國家領導人，亦身穿黑色西裝及佩戴白花，在中南海懷仁堂前肅立默哀。

在主祭場武漢漢口江灘一元廣場，清晨下半旗。廣場中央的黑色底板印有「深切悼念新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞」白色大字，下方排列一排花圈。《新京報》描述現場情形稱，江漢關大樓鐘聲10時準時敲響，有市民拉出橫幅追憶逝者，廣場上人群組成方隊哀悼。江中輪船停下鳴笛，雷神山醫院醫護人員及建築工人排起整齊隊伍默哀，鸚鵡洲長江大橋車輛逐漸停下，默哀3分鐘，勝利街現場執勤交警脫帽默哀，有市民相擁哭泣。

《湖北日報》報道，副總理、中央指導組組長孫春蘭，中央指導組成員馬曉偉、丁向陽、省委書記應勇、省長王曉東等參加了江灘一元廣場的悼念活動。

公共娛樂停止 官方網頁轉黑白

中國工程院院士鍾南山昨接受中紀委專訪後，亦在辦公室靜立默哀。他表示，舉行全國哀悼活動，是對醫務人員抗擊疫情的認可和尊重，是真正從大家心目中肯定這些戰士們的貢獻。作為從業50多年的醫務工作者，他認為中國的醫務人員非常好，無愧「白衣天使」稱號。

全國政府機關和駐外使領館亦下半旗致哀，全國公共娛樂活動一律停止。北京衛視、江蘇衛視、浙江衛視等電視台亦停播原定播出的電視劇、綜藝節目。騰訊電競、網易遊戲等內地各大遊戲平台，亦紛紛宣布停止當天所有旗下遊戲的比賽。內地政府網站和官媒網頁也轉為黑白，唯獨部分習近平及李克強的相片仍為彩色。新浪科技統計，截至3日晚10時，有超過20萬個微博帳號更換灰色頭像。不少網民以此表達哀悼，但也有網民表示，只有哀悼沒有追責，如果事件重來仍會重蹈覆轍。

刺血針主編倡4月4日全球哀悼日

而在當局宣布舉行全國哀悼活動前，有中國公民和一些中國高校校友發出聯名緊急呼籲書，敦促政府清明節為染疫死難者舉行公祭儀式。美國之音取得的呼籲書顯示日期為上月22日至28日，呼籲書還要求當局為他們稱之為國難的大疫致歉。國際醫學期刊《刺血針》（The Lancet）主編霍頓（Richard Horton）3日則在社交平台上發文，倡議國際社會與中國一起為病逝者，尤其是因公殉職的醫護人員默哀致敬，並使4月4日成為全球哀悼日。

《中國青年報》引述中國人民大學法學院副院長張翔教授表示，特殊人士逝世、特別情况發生時，用下半旗誌哀的方式表達哀悼、寄託哀思，是依據《國旗法》中的相關規定。今次哀悼與此前因嚴重自然災害舉行全國哀悼日不同，是首次因重大突發公共衛生事件舉行全國哀悼。

（抗疫新階段）

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