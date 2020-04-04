華百學者函美國人民 促停污名化共同抗疫

國際知名期刊《外交學人》（The Diplomat）2日刊登了這封由中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文發起的公開信，呼籲美國人民團結合作、共同抗疫，放下將疫情政治化、污名化的聲音；並表示「無論病毒源自哪裏，中國同其他出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者，都願意與各國人民一起，阻擊疫情的繼續蔓延」。

外交部發言人華春瑩昨日在例行記者會上表示，注意到這封公開信，有一些國家政要已經對公開信作出積極回應。華春瑩在自己的Twitter上轉發了這封信，並用英文表示「現在需要更多這樣正面的聲音」。目前公開信未獲美方回應。

學者：中美有「人民外交」傳統

聯署學者之一、中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，最初學者們的構想是「和特朗普喊話」。他提議應避免成為政治資本，中美有「人民外交」傳統，「要着眼於和美國人民喊話」，並用世衛通用的術語。王義桅表示，疫情已是全球百年不遇的危機，兩國本是最應合作之時，卻不斷「口水戰」，美國人民亦因這種敵對狀態受累。公開信是效仿美國「百人會」，希望能「學者解套」，並成為一種溝通方式。

王義桅說，公開信的目的是促成中美合作，首先「不吵架就是很好的合作」，雙方都應放下從政治層面爭論病毒出處，包括外交部發言人趙立堅此前在Twitter上的發言。然後是G20平台的合作，最後是國際層面合作，改革世衛組織，讓它成為公共治理界的IMF(國際貨幣基金)。其餘亦包括疫苗創新、防控全球經濟金融危機、社會秩序等。

美駐華大使發信《向前同行》

同日，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）在官網、微博、微信公眾號上發布中英文公開信《向前同行》，強調現在就是向前看的時候，並對中國向美出口醫療用品表示感謝。他稱使館正為美中公司牽線，並與中國政府合作，加快運送中國貨物；強調沒有一個國家可以獨自打這場戰役。「我有信心，我們兩國將繼續找出共同合作的方法，抗擊這個威脅所有人生命的共同敵人」。美國駐華大使館上月底曾在微博發文稱「武漢病毒」，惹來內地網民痛批。

明報記者

（抗疫新階段）