北京聞風：海南自貿港 疫情下有危亦有機？ ／文：鍾鳴九

《人民日報》在上月報道引述一名海南省委官員稱，不論困難有多大，「我們都將按照中央確定的時間表、路線圖，做好自貿港政策承接和先行先試工作」。

2018年4月13日，國家主席習近平在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上明確指出，支持海南全島建設自由貿易試驗區，支援海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設。按照《中國（海南）自由貿易試驗區總體方案》，自貿區建設目標於2020年「取得重要進展，為自貿港建設、自貿港政策體系的建立打好堅實基礎」。

一般而言，自由貿易港是「自貿區」的升級，是全球開放水準最高的特殊經濟功能區，主打「零關稅」和「所得稅減免」。「中國特色自貿港」的定位則指明海南在探索自貿港建設時，不會照搬香港、新加坡、迪拜等典型自貿港的經驗。回顧兩年來海南自貿區的建設，可見自貿港在發展模式、營商環境、立法等方面已獲得重要經驗，自貿港建設料將以預定軌迹駛入快車道。

續推新政現樓銷售 全國首例

發展模式上，海南在宣布建設自貿區後就明訂「去地產化」的基調。去年海南房地產開發投資同比下降22.1%，商品房銷售價格平穩。新冠肺炎疫情下，不少省市嘗試鬆綁樓市提振經濟，海南省則推出新政，成為中國首個現樓銷售省份。觀察人士指出，這一方面是防範自貿港建設下的市場風險，另一方面則是為未來吸引人才提供安居保障。

在改善營商環境方面，目前海南已先後發布6批、共71項制度創新案例，自2018年4月13日以來，全省新增商戶近38.44萬，重點用人單位新增逾8.6萬個人才。海南上月31日宣布向全球招聘逾3萬職位，其中百萬年薪的有59個，現代服務業、旅遊業、高新技術產業職位需求佔整體逾60%。海南省委有關人士透露，自貿港建設總體方案一旦程序走完，將及時發布。

旅遊回暖 醫健產業迎發展契機

值得注意的是，海南旅遊業雖已在全國範圍內率先回暖，但與疫情前相比仍有距離。這次疫情也為海南自貿港的發展提供新啟示：以醫帶療的大健康產業，育種、深海、航空等未來產業將迎來高速發展的契機。

文：鍾鳴九

（抗疫新階段）