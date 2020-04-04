首為疫災致哀 全國今悼新冠肺炎死者

主祭場設在武漢漢口江灘廣場，在儀式上將有禮兵獻花籃和降半旗。中新社引述南開大學周恩來政府管理學院教授常健表示，在清明節以國家名義哀悼有多重含義，首先表達對逝去生命的哀思和尊重；其次感謝包括逝者在內每一個普通民眾的犧牲和奉獻；第三，意在啟示人們更好地面向未來。親歷過湖北疫情的湖北省政協委員、省統計局副局長葉青則表示，全國哀悼「無論對逝者還是生者都是一種慰藉」。

主祭場武漢 船車鳴響致意

以往全國哀悼活動，多是悼念去世的領導人，不過在2008年5月12日發生汶川大地震後，復旦大學教授葛劍雄在同年5月16日公開建議，以5月19日為全國哀悼日，隨後國務院決定5月19日至21日為全國哀悼日。在2010年4月14日造成2698死的玉樹地震，以及同年8月7日1557人罹難的甘肅舟曲特大泥石流事件後，也曾舉行全國哀悼活動。今次是首次為疫症死者舉辦全國哀悼。

截至昨日凌晨零時的官方數據，新冠肺炎疫情在內地已造成3322死，其中包括前線醫護、公安、社區工作者、基層幹部等。

（抗疫新階段）