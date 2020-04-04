首為疫災致哀 全國今悼新冠肺炎死者

【明報專訊】國務院辦公廳昨發出通知，為表達全國各族人民對抗擊新冠肺炎疫情鬥爭犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，決定從今年4月4日舉行全國哀悼活動，活動期間全國和駐外使領館下半旗致哀，公共娛樂活動一律停止。當日早上10時起，全國人民默哀3分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。
主祭場設在武漢漢口江灘廣場，在儀式上將有禮兵獻花籃和降半旗。中新社引述南開大學周恩來政府管理學院教授常健表示，在清明節以國家名義哀悼有多重含義，首先表達對逝去生命的哀思和尊重；其次感謝包括逝者在內每一個普通民眾的犧牲和奉獻；第三，意在啟示人們更好地面向未來。親歷過湖北疫情的湖北省政協委員、省統計局副局長葉青則表示，全國哀悼「無論對逝者還是生者都是一種慰藉」。
主祭場武漢 船車鳴響致意
以往全國哀悼活動，多是悼念去世的領導人，不過在2008年5月12日發生汶川大地震後，復旦大學教授葛劍雄在同年5月16日公開建議，以5月19日為全國哀悼日，隨後國務院決定5月19日至21日為全國哀悼日。在2010年4月14日造成2698死的玉樹地震，以及同年8月7日1557人罹難的甘肅舟曲特大泥石流事件後，也曾舉行全國哀悼活動。今次是首次為疫症死者舉辦全國哀悼。
截至昨日凌晨零時的官方數據，新冠肺炎疫情在內地已造成3322死，其中包括前線醫護、公安、社區工作者、基層幹部等。