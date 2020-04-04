武漢下周解除封城 小區不解封 公告稱聚焦尋無症狀者 促居民防疫勿鬆懈

鄂增51無症狀者 留院者不過千

湖北和武漢近日疫情緩和，根據官方昨日通報，前日全省無新增確診個案，但增加51名無症狀感染者，全在武漢。目前，湖北共有742名無症狀感染者尚在醫學觀察，其中武漢佔705人；該省共有987名患者未出院，其中武漢有983人。

武漢1月23日開始封城及暫停全市公共交通，2月10日起對住宅小區實行封閉管理，每個社區只保留一個出入口，且禁止非居民進入。當地巴士、地鐵等市內交通近日已陸續重啟，部分外地入城的火車班次也於上周六（3月28日）恢復，武漢天河機場亦將於下周三（8日）復航，但往返北京、國際及港澳台航線仍然暫停。武漢市民政局屬下的武漢全市婚姻登記機構，昨起也恢復辦理婚姻登記。

更大程度的「解封」前5天，武漢市政府昨在網站上發公告表示，決定建立「領導有力、管控科學、排查精準、發現及時、有效救治的常態化防控長效機制」，持續做好小區封控管理工作。

人流大增 提「四必」管理小區

根據公告，各區要繼續強化小區封閉管理，對進出小區者嚴格落實「身分必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴」的要求，引導居民如非必要盡量不出門，「堅決切斷傳染源、阻隔傳播途徑」；同時提出優化封閉管理，各區根據復工、復產、復市需要，可對過去在小區封閉期間採用物理隔離的場所作適當調整，但仍須符合封控標準。

設督導機制 向失職者問責

公告又指出，市內人員流動增加，市外人員流入亦大增，居民防範意識「有所鬆懈」，各區要加強對重點人群的疫情排查，切實做到早發現、早報告、早隔離、早治療；對無症狀感染者、「復陽」人員以及境外、省外返漢出現不適者要做到100%跟蹤排查，確保第一時間檢測、隔離所有密切接觸人員。各區亦要建立督導檢查的工作機制，嚴明紀律要求，對失職、失責者加強追責、問責，並要切實轉變工作作風，反對形式主義、官僚主義。

中新社引述武漢市疫情防控指揮部相關負責人表示，目前該市99%的居民小區都無疫情，但因人流大增，居民防範意識有鬆懈，特別是無症狀感染者和康復出院後復檢為陽性患者的出現，以及境外輸入壓力的增加，武漢形勢依然嚴峻，「外防輸入、內防反彈」的任務依然繁重。

（抗疫新階段）

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