現3名無症狀感染者 豫縣再封村

澎湃新聞網報道，河南漯河市圖書館59歲王姓女清潔工上月28日確診，打破該省30天無本土新增確診個案的紀錄。流行病調查發現，王婦上月曾接觸郟縣人民醫院張姓醫生。而同月早前張曾與劉姓和周姓同事等人聚餐，劉在農曆新年前曾去過武漢。上月25日，郟縣人民醫院在對防疫一線醫務的核酸篩查中發現張和周為無症狀感染者，劉則為單陽性、無症狀。因此，郟縣上月29日至31日連下數道命令，重新封閉所有村落和社區，「恢復戰時機制」。

中新社報道，總理李克強昨主持召開中央領導小組會議，要求加強對無症狀感染者的管理，組織在武漢市、湖北省和其他部分省份，抓緊開展側重不同的無症狀感染流行病學調查，並公開調查結果。

專家稱無症狀者傳播力低

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨在記者會上指出，有研究顯示平均每個確診者能傳播將近3個病人，每個無症狀感染者只能傳播不到一個病人，無症狀感染者傳播的個案佔總發病人數的構成比只有4.4%。吳強調，目前無症狀感染者造成的流行很小，不會造成社會層面的擴散。

（抗疫新階段）