非裔確診者咬傷穗女護 青島外國人檢測打尖 叫「中國人出去」

青島傳媒「半島網」報道，青島市嶗山區一個社區衛生服務中心前日在排隊做核酸檢測時，3名外籍人士插隊，惹排隊市民不滿，其中一名外籍人士將民眾手中單據扔在地上，高叫「中國人出去」。工作人員還向其他市民說：「給點面子，讓他們先測。」

批評教育 當事人書面道歉

現場短片被上載後引來大量內地網民抨擊。嶗山區衛生局當晚在官方微博發道歉啟事，嶗山區政府亦在昨凌晨回應事件，稱相關部門正調查，強調會堅持中國人、外國人一視同仁，依法處置。嶗山區政府新聞辦公室官方微博「嶗山發布」稱，嶗山區公安機關昨日會同相關部門，依法對涉事外籍當事人批評教育，當事人表示誠懇接受，就其不當言行向公眾致歉。

發被咬傷照 護士反被主管罵

另一邊廂，前日廣州市第八人民醫院一名護士阻止一名尼日利亞籍確診者強行離開隔離病房時，遭對方毆打，其臉部被咬傷。護士將經歷圖文並茂發到微信朋友圈後，被醫院主管責罵。事件很快引發輿論。

《新京報》報道，廣州市第八人民醫院昨日表示，正對被打傷護士輔以身心關懷，已與其家人溝通。廣州警方通報稱，涉案疑犯目前正在警方監管下隔離治療，待其治療結束，警方將採取刑事強制措施，「堅決依法嚴肅處理」。

而在3月27日北京朝陽區潘家園，一名坦桑尼亞籍男子不配合社區防疫措施，居家隔離期間擅自拆毁住處報警器，不聽勸阻多次隨意外出，北京警方昨對男子作行政處罰，限他在指定時間內離境。

外交部：一視同仁

對於接連發生外國人在內地違反疫情防控事件，引發外國人在內地享有超國民待遇的批評，外交部新聞發言人華春瑩昨表示，中方一貫高度重視在中國的外國公民的生命安全；中方的有關舉措和規定，對所有在華人員、中國公民和在華外國人一視同仁，「對於拒絕執行防疫措施，擾亂防疫秩序，危害公共健康和安全的外國人，中國的有關部門將依法追究其法律責任」。

（抗疫新階段）