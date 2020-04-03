百萬留學生 多數留當地

新華社報道，馬朝旭昨在國新辦新聞發布會上稱，已安排臨時包機赴倫敦，接回一批處境困難的留學生，飛機已在早上9時半起飛。馬又表示，目前尚在國外的中國留學生中，大多數人按照世界衛生組織和國家疾控中心的建議，秉持「非必要、不旅行」的原則選擇留在當地。他說，「對於疫情嚴重國家，確實有困難急需回國的留學人員，黨和政府將及時採取必要措施，協助他們逐步、有序回國。」據他稱，3月份中國已派出9架次班機，從疫情嚴重國家接回中國公民1457人。

外交部：正調配發放50萬「健康包」

外交部又要求280多個駐外使領館把做好海外留學人員工作作為「當務之急」和「重中之重」。目前正與民航局「搶抓時間」，向中國留學生較集中的國家調配及派送50萬份「健康包」，包括1100多萬個口罩，50萬份消毒用品及防疫指南等物資。首批30餘萬份、約達300噸「健康包」物資，按計劃將於4月10日送達意大利、韓國、法國、德國、美國、英國等12個國家46個使領館，再分發給當地留學生。

針對早前有國家出現校方強制學生搬離宿舍的問題，教育部副部長田學軍昨表示，使領館教育部門已提出交涉，多數已得到妥善解決。有使領館還在留學生集中地區設置隔離備用點，以備有需要時為留學生提供保障。

（抗疫新階段）