海南：發展賽馬無時間表 與賭無關

【明報專訊】自從兩年前中央表明鼓勵海南發展賽馬運動及探索賽事即開彩票以來，關於海南「跑馬」、「開賭」的傳聞不時出現。官方昨稱，未有賽馬運動發展規劃出台的時間表，並首次證實，海南的賽馬運動與「賭馬」無關。
澎湃新聞網上月報道，海南省旅遊和文化廣電體育廳表示，正在制訂《海南省賽馬運動發展規劃》，有關文件「目前正在等待省政府批覆」。《海南日報》昨引述海南省旅文廳負責人稱，其制訂的是《海南省國家體育旅遊示範區發展規劃》，已經省委、省政府批准，即將出台，不涉及賽馬運動內容。
該負責人指出，海南體育基礎差、底子薄，發展要分輕重緩急，循序漸進，目前優先發展水上運動、沙灘運動，海南沒有賽馬運動的傳統和歷史，需要更加廣泛的調研和論證，謀定而後動，目前沒有《賽馬運動發展規劃》出台的時間表。他強調，海南的賽馬運動與「賭馬」無關，堅決不搞「黃賭毒」。
2018年4月，《中共中央、國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》中提出，鼓勵發展賽馬運動等項目，並探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。中國（海南）改革發展研究院院長遲福林同年接受本報專訪時稱，海南與香港應就賽馬和文化娛樂商談合作，這將令香港有關產業與大陸市場更直接、緊密結合。
去年12月，海南省政府辦公廳印發的《海南省完善促進消費體制機制實施方案》指，「大力發展海南沙灘運動、水上運動、賽馬運動、航空運動、戶外運動等項目」。