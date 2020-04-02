海南：發展賽馬無時間表 與賭無關

澎湃新聞網上月報道，海南省旅遊和文化廣電體育廳表示，正在制訂《海南省賽馬運動發展規劃》，有關文件「目前正在等待省政府批覆」。《海南日報》昨引述海南省旅文廳負責人稱，其制訂的是《海南省國家體育旅遊示範區發展規劃》，已經省委、省政府批准，即將出台，不涉及賽馬運動內容。

該負責人指出，海南體育基礎差、底子薄，發展要分輕重緩急，循序漸進，目前優先發展水上運動、沙灘運動，海南沒有賽馬運動的傳統和歷史，需要更加廣泛的調研和論證，謀定而後動，目前沒有《賽馬運動發展規劃》出台的時間表。他強調，海南的賽馬運動與「賭馬」無關，堅決不搞「黃賭毒」。

2018年4月，《中共中央、國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》中提出，鼓勵發展賽馬運動等項目，並探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。中國（海南）改革發展研究院院長遲福林同年接受本報專訪時稱，海南與香港應就賽馬和文化娛樂商談合作，這將令香港有關產業與大陸市場更直接、緊密結合。

去年12月，海南省政府辦公廳印發的《海南省完善促進消費體制機制實施方案》指，「大力發展海南沙灘運動、水上運動、賽馬運動、航空運動、戶外運動等項目」。