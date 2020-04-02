粵重啓旅行團 短線先行 「一人雙座」「一家一圍」確保遊客距離

《南方都市報》報道，廣東省文化和旅遊廳日前下發「部分地級市旅行社及在線旅遊企業試點恢復經營活動」的通知，明確提出，肇慶、汕頭、韶關、河源、梅州、汕尾、陽江、湛江、茂名、清遠、潮州、雲浮等省內12個地級市的旅行社，可試點恢復本市區域內的團隊旅遊。

22肇慶遊客往「小桂林」一日遊

肇慶市昨日首先響應，由肇慶廣之旅組織的22名遊客，啓程出發前往該市有「小桂林」之稱的封開旅遊，雖然僅是一日遊，但卻是廣東省因新冠肺炎疫情旅遊市場停頓後，該省重啓旅遊的第一團。

首團22名團友中，年齡最大的82歲，最小的8歲，均為長期在肇慶居住的市民。肇慶市文旅局官員出席了首團的出發儀式，並向遊客贈送紀念禮品和頒發紀念證書。

組團的廣之旅副總裁溫前表示，疫後旅遊市場主推親近大自然、放鬆身心的戶外生態、康養本地旅遊線路，行程安排以輕徒步、騎行、健康美食為主題。同時加強遊客報名環節把控，做好出團前以及旅行途中的各項安全保障。

出發前量體溫派口罩手套

據廣之旅介紹，在遊客報名前，旅行社工作人員會檢查遊客「粵康碼」，查詢遊客身體情况以及曾到過地區，符合條件方可報名；隨團導遊在出發前會為遊客測量體溫，並向遊客派發「安心出行小禮包」，內有口罩、一次性手套等。旅遊巴一天兩次全面消毒，並配備免洗洗手液，每名遊客「一人雙座」，保證間隔距離，確保旅遊巴上座率不超過50%。用餐方面，則實行「一家一圍」或「分餐制」，讓遊客放心用餐。

另據新華社，隨着目前全國疫情有效控制，各地旅遊景區正在有序復工。中國旅游協會旅遊營銷分會副會長兼秘書長張樹民近日表示，疫情對內地旅遊業的影響是階段性的，但人的旅遊需求不會消失。旅遊企業如果能在這段時間內積蓄能量，就能為疫情過後的復甦打下堅實基礎。

（抗疫新階段）