習：聚集活動勿過多 「想看電影看網上」

囑浙江實現經濟發展任務

新華社報道，習近平3月29日至4月1日在浙江調研，昨晨在杭州聽取中共浙江省委和省政府工作彙報時，除肯定浙江各項工作，也對當前新冠肺炎疫情情勢作出防控指示。習近平前日下午到杭州城市大腦運營指揮中心考察調研時，稱現在防控「不能麻痹」，不要有過多聚集活動，「想看電影就看網上」，球賽等大型聚集活動及餐飲亦要受到控制；又說「該管起來就能夠迅速地管起來，該放開又能夠有序地放開，收放自如，進退裕如，這是一種能力」。

針對當前疫情情勢，習近平強調，經過一段時間艱苦努力，中國疫情防控形勢持續向好，「境內本輪疫情流行高峰已經過去，但境外疫情正在加劇蔓延」。他指出，要把嚴防境外疫情輸入作為「當前、乃至較長一段時間」疫情防控的重中之重；必須牢牢堅持「外防輸入、內防反彈」，保持警惕、嚴密防範，「尤其要加大對無症狀感染者管理工作力度」，繼續做好防控工作。

防疫「不能麻痹」 促管理無症狀者

習近平說，要做好統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作，堅持新發展理念，「幹在實處、走在前列、勇立潮頭」，精準落實疫情防控和復工復產各項舉措，奮力實現今年經濟社會發展目標任務，成為新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性的重要窗口。

（抗疫新階段）