質量惹疑 當局訂醫療物資出口標準

須交聲明 符進口地區標準

商務部、海關總署及國家藥監局聯合發布的公告指出，自4月1日起，出口新冠病毒檢測試劑、口罩、防護服、呼吸機、紅外線體溫計的企業向海關報關時，須提供書面或電子聲明，承諾已取得中國醫療器械產品註冊證書，並符合進口地區的質量標準要求。

公告強調，醫療物資出口有序是深化疫情防控國際合作、應對全球公共衛生危機的重要舉措，有關企業要確保產品質量安全、符合相關標準要求，積極支持國際社會共同抗擊疫情。

荷蘭早前稱向中國購買的130萬個口罩中有60萬個品質有問題，西班牙、土耳其等國不滿從中國購買的試劑準確率低。中方回應稱該批快速試劑盒由一家深圳企業製造，該企業未獲國家藥監局銷售許可。

中國首富、阿里巴巴創辦人馬雲亦向多國捐贈口罩等物資，網傳遭加拿大拒收。其名下的公益基金會昨發聲明表示，先後向國內及海外140多地捐贈近一億件物資，至今沒接到任何投訴，也沒被拒絕過捐贈，謠言不足為信。馬雲隨後在微博上配以加拿大總理杜魯多的影片截圖，附上文字稱「（加拿大）感謝阿里巴巴等企業送來物資」。

（抗疫新階段）