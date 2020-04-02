華包機接留英學生 費用自理 列責任承諾書 促回國嚴從隔離措施

增臨時航班 隔離費家長支付

根據上述《責任承諾書》，留學生的家長或在英監護人需承諾自願承擔未成年子女搭乘包機回國過程中的任何風險，包括從住地到機場安全、飛行安全和機上感染風險；如有按照航空公司規定的不適宜登機情形，留學生要服從現場安排；到達目的地後，家長要嚴格遵守當地政府隔離措施，並在子女隔離結束後及時接走。機票、隔離費用等都由家長支付。

周四倫敦飛山東 家長不能同機

據內地媒體「財新網」報道，駐英大使館3月31日晚上致電部分家長詢問意願，稱當地時間周四（2日）晚有包機從倫敦直飛山東濟南。此次包機只給未成年留學生乘坐，家長不能同機，總人數不足200。

外交部發言人華春瑩昨表示，考慮到當前英國疫情形勢以及當地中國留學生面臨的困難，外交部正積極協調民航等部門，今日（2日）將增開航班赴英國，讓有困難的海外學子歸國。華春瑩說，疫情爆發後，外交部根據黨中央的部署，已要求所有駐外使館行動，「想盡一切辦法把黨和政府的關愛傳遞給海外留學人員」，已安排包機先後從伊朗、意大利等國轉運有困難者回國。她說，有留學人員中轉滯留途中的，如駐埃塞俄比亞、柬埔寨等國家使館獲悉後都已即時援助。外交部稱，早前滯留埃塞的200多名留學生已安全回國。

因應疫情，英國所有中小學和幼稚園上月20日起關閉。據公開報道，目前中國在英留學生22萬人，其中1.5萬人未成年，在當地1000多所中小學就讀；確實滯留人數未明。留學生家長上月中旬曾向外交部、駐英大使館遞交《關於對滯留在英國的未成年中國小留學生開展領事保護的申請》，希望中國政府組織包機接回子女。

中國駐加拿大使館前日起亦統計領區內中國留學生情况。中國民航局3月30日表示，對需求集中、飛行目的地有疫情防控保障能力的城市，將視情啟動重大航空運輸保障機制，及時開通臨時加班和包機。

142萬海外留學生 35人確診

教育部國際合作與交流司司長、港澳台辦公室主任劉錦前日在國務院聯防聯控機制記者會上稱，中國海外留學人數共約160萬，目前約142萬人仍在國外；其中獲報35人確診新冠肺炎，11人已痊癒。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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