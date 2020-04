【明報專訊】紀念已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的英文文集《劉曉波之旅程:從黑馬到諾獎得主》(The Journey of Liu Xiaobo: From Dark Horse to Nobel Laureate),周三(4月1日)將由美國內布拉斯加大學(University of Nebraska)波多馬克出版社(Potomac Books)出版。