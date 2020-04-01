疑因風向突變遭包圍 川山火18救火隊員喪生

去年同日有31救火人員遇難

一年前的同一天，同在涼山州的木里縣亦發生致命山火，27名消防員和4名地方救火人員遇難。悲劇不幸重演，新華社和中新社報道，火災發生後，涼山州派出2000多人前往撲火，寧南縣21名救火隊員在一名當地嚮導帶領下，去往瀘山背側火場指定地點集結途中失聯，當局後來尋回3人，送往醫院救治，目前生命體徵平穩，但另外19人不幸殉職。

居住在山腳下的岳鋒形容：「風大時火苗衝得很高，漫天火光非常嚇人，煙霧把太陽都遮住了。」一名參與救火的消防員稱：「他們（罹難的隊員）應該是上山過程中遇到風向突變，一時來不及避險。」西昌市委書記李俊昨在記者會上亦引述幸存者證實這一原因，並透露將為19名犧牲人員申報「烈士」。

李俊表示，當地3月進入乾風季節，連續20天沒有降雨；目前已初步找到起火點。昨日瀘山正面已無明火，但因下午氣溫持續升高，風力增強，區內出現多個煙點，存在復燃風險，全線均有救火隊和民兵把守。李俊指出，山火發生於一座有70多萬常住人口的城市旁，且位於邛海瀘山國家級風景名勝區，周邊有眾多重要設施，包括一個存量約250噸的石油液化氣儲配站、兩個加油站、4間學校和博物館、文物保護單位以及西昌最大的百貨倉庫。周邊3個鄉鎮在半小時內緊急疏散1200餘人，在3小時內轉移石油液化氣儲配站3平方公里內1.6萬人，最終共逾疏散1.8萬人。

災區附近有兩加油站倉庫

連夜撤離的居民李女士昨對《南方都市報》表示，當夜小區大面積停電，她和家人早早入睡，昨日凌晨1時許，被敲門聲驚醒，工作人員挨家挨戶要求所有居民撤離。「我當時什麼都沒帶，提著包拿了手機就跟丈夫衝下樓，發現房子後面不遠處便是大片紅火光，當夜的風很大，很多居民都在撤離。」

國家主席習近平昨作出指示，要求迅速調集力量開展科學施救，在確保撲火人員安全的前提下全力組織滅火，嚴防次生災害。