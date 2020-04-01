中美衛生主管通話：願攜手抗疫

澎湃新聞報道，馬曉偉在通話中稱，中美在衛生領域長期保持多領域、多渠道和全方位合作態勢。未來願與美方保持疫情信息溝通和協調行動，深化技術交流和經驗分享，攜手支持全球範圍內抗擊疫情的國際行動。阿扎「高度讚賞」中方抗疫的努力和取得的成績，感謝中方就疫情防控與美方保持密切溝通，表示中方的經驗和創新舉措「對美方當前疫情應對具有借鑒意義」，願與中方進一步加強交流，開啟中美衛生健康合作新篇章。

特朗普讚華贈物資「非常好」

美國有線電視網（CNN）報道，同日，特朗普在白宮召開疫情新聞發布會時證實，美國已收到中俄等國的援助物資，又稱中國送的物資「非常好」（terrific）。國家主席習近平上周五與特朗普通電話時，表示中國願意向美國提供援助。

報道：美將藉機減低依賴華製醫藥品

不過，「美國之音」引述美國國防部高級官員洛德（Ellen Lord）表示，將藉助特朗普啟動《國防生產法》對付疫情的機會，解決長期以來美軍高度依賴中國生產的醫藥產品的問題。

因應美國疫情，特朗普早前依據於1950年代朝鮮戰爭時期制訂的《國防生產法》，強制要求美國企業生產供應短缺的物資。國會眾議院軍事委員會成員哈茨勒爾（Vicky Hartzler）隨即發表聲明，敦促特朗普直接利用該法的授權，確保美軍所需的藥品在美國國內生產。

（抗疫新階段）