中美衛生主管通話：願攜手抗疫

【明報專訊】繼中美兩國元首3月27日通話、緩解雙方近期在抗疫過程中齟齬不斷的局面後，國家衛建委主任馬曉偉30日晚再和美國衛生與公眾服務部部長阿扎（Alex Azar）通話，就兩國當前防疫進展及下一步合作交換意見。美國總統特朗普同日亦表示收到中俄的援助物資，稱中國的物資「非常好」。
澎湃新聞報道，馬曉偉在通話中稱，中美在衛生領域長期保持多領域、多渠道和全方位合作態勢。未來願與美方保持疫情信息溝通和協調行動，深化技術交流和經驗分享，攜手支持全球範圍內抗擊疫情的國際行動。阿扎「高度讚賞」中方抗疫的努力和取得的成績，感謝中方就疫情防控與美方保持密切溝通，表示中方的經驗和創新舉措「對美方當前疫情應對具有借鑒意義」，願與中方進一步加強交流，開啟中美衛生健康合作新篇章。
特朗普讚華贈物資「非常好」
美國有線電視網（CNN）報道，同日，特朗普在白宮召開疫情新聞發布會時證實，美國已收到中俄等國的援助物資，又稱中國送的物資「非常好」（terrific）。國家主席習近平上周五與特朗普通電話時，表示中國願意向美國提供援助。
報道：美將藉機減低依賴華製醫藥品
不過，「美國之音」引述美國國防部高級官員洛德（Ellen Lord）表示，將藉助特朗普啟動《國防生產法》對付疫情的機會，解決長期以來美軍高度依賴中國生產的醫藥產品的問題。
因應美國疫情，特朗普早前依據於1950年代朝鮮戰爭時期制訂的《國防生產法》，強制要求美國企業生產供應短缺的物資。國會眾議院軍事委員會成員哈茨勒爾（Vicky Hartzler）隨即發表聲明，敦促特朗普直接利用該法的授權，確保美軍所需的藥品在美國國內生產。