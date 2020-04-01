無症狀感染者列通報 衛健委稱僅千五例 專家指難全民檢測 倡大數據排查

國家衛健委昨日於官網通報，截至3月30日24時，接受醫學觀察的無症狀感染者為1541例，其中境外輸入205例。昨日在武漢舉行的國務院發布會上，國家衛健委疾控局局長常繼樂表示，自今日（4月1日）起，衛健委將在每日疫情通報中公布無症狀感染者的報告、轉歸和管理情况，及時回應社會關切。醫療衛生機構發現無症狀感染者要在兩小時內進行網絡直報。縣、區級疾控中心要在24小時內完成個案調查並上報，同時及時進行密切接觸者的登記。

限醫療機構兩小時內通報

不過，香港大學公共衛生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩則推算，內地的實際感染人數超過23萬人，並指其他各國實際感染人數也必定多過公布數字，相信香港亦一樣。他認為以鑽石公主號郵輪的經驗看，可能有10%病人無症狀，而部分病徵輕微者可能無求醫，確診數字亦與是否有足夠檢測提供有關。高本恩表示，不可能以全民檢測方式找出每個受感染者；檢測需以風險為本，目標是為有需要的患者提供適當治療。另外，檢測亦應起適當監測作用，了解社區目前感染狀况。

在近期兩次中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議上，都提到「無症狀感染者」群體。其中上月30日的會議要求，必須突出做好無症狀感染者監測、追蹤、隔離和治療。有針對性加大無症狀感染者篩查力度，將檢測範圍進一步擴大至新冠肺炎病例和已發現的無症狀感染者的密切接觸者、有特殊要求的重點地區和重點人群等。一旦發現無症狀感染者及其密接者，立即嚴格實施集中隔離和醫學管理，控制傳染源、切斷傳播途徑。《湖北日報》報道，在上周解封的湖北，省委書記應勇昨日亦召開省防控指揮部會議，要求高度重視無症狀感染者和「復陽」患者防控救治。

浙推最嚴措施：隔離28日

寧波市疾控中心傳染病防治所的研究人員近期刊發在《中華流行病學雜誌》的論文顯示，確診病例的密切接觸者感染率為6.3%，無症狀感染者的密切接觸者感染率為4.11%，認為二者差異不大。昨日撤離武漢的國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟，周一接受央視訪問時建議，因有些人可能並不知道自己有無接觸史，可以通過大數據來發現無症狀感染者。中國工程院院士鍾南山接受央視旗下在海外的中國環球電視網(CGTN)訪問時表示，內地目前對無症狀感染者的情况了解得很有限，但他認為近期新增確診個案不斷下降，說明沒有大量無症狀感染者。

另據新華社，浙江省政府周一祭出辣招，下令嚴格按照確診病例管控要求，一旦發現無症狀感染者，立即收入定點醫院進行14天集中隔離，期滿須經兩次間隔至少1日的核酸檢測，達標後再轉至集中隔離點繼續觀察14天，比國家衛健委建議的隔離期限還嚴苛。

明報記者

（抗疫新階段）

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