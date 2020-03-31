列車湖南撞塌方山泥出軌 村民事發10分鐘前報警揮衣示警 未阻慘劇

據廣鐵集團通報，昨日（30日）上午11時40分，受連日降雨影響，京廣鐵路郴州段發生線路塌方，司機在發現前方塌方後緊急煞車，列車撞上塌方山體，導致第一節發電車起火，第二至六節車廂脫軌傾覆。經撲救，列車火災已撲滅，鐵路部門已安排車上其他旅客轉乘高鐵。

據國家應急管理部消息，意外發生後，當地共派出28輛消防車、147名隊員抵達現場救援。郴州第一醫院亦派出10輛救護車到現場救援。央視網報道，火車上共有654名旅客和37名鐵路工作人員，意外造成1死127受傷。死者為火車乘警，另有5名鐵路工作人員輕傷。

車廂起火 1死逾百傷

現場影片顯示，出事火車停在鐵軌上，其中兩節脫離軌道，多個車廂翻側，稍遠處有車廂起火，現場有明火和濃煙冒出。另一段影片顯示，火車側翻後，現場混亂，有部分車厢的車窗向上，乘客被困車內，有疑為附近村民的人士持應急鎚將車窗玻璃砸碎，從窗口處將乘客救出。

紅星新聞引述郴州永興縣高亭司鎮永華村村民胡先生表示，「事故是可以避免的」。他稱在事故發生前10分鐘，當地村民發現塌方後報警。火車快行駛至該路段時，村民還曾站在橋上揮舞衣服給司機示警，「可能火車開太快了，沒看到他」。

高亭司鎮派出所工作人員證實，上午11時30分左右確實接到報警電話，「我們做了記錄，顯示對方反映的是永華村車站出現泥土塌方。」但該人員稱不清楚是否有上報或處理。永興縣應急管理局則表示無接到反映「塌方」情况，「也沒有接到警方的通知。」

據國家鐵路集團公司網站，出事列車28日下午5時19分從濟南站開出，原定昨午12時11分到達郴州車站，再4個鐘後到終點廣州站。列車在疫情期間一度停運。兩天前剛恢復武漢客運業務。