台前行政院長郝柏村逝世 遺願台海和平

縱橫政軍壇50載 享壽101歲

郝柏村昨日下午2時47分，因年事已高造成多重器官衰竭於三軍總醫院辭世。中央社報道，郝龍斌昨傍晚5時在三總門口接受媒體訪問，談及他父親的時候紅了眼、一度無法言語。

郝龍斌表示，他父親這輩子出生入死、奉獻國家，父親定義自己是盡責的老兵、盡責的公務員，而且父親覺得他自己的一生很精彩，走的時候特別說自己沒有任何遺憾，雖然父親過去是一名軍人，且一輩子都在整軍備戰，但最怕的就是有戰爭發生，父親希望永遠維持台灣的和平與安全。郝龍斌說，「這是他終生的職志，也是臨走時的願望。」

郝伯村是台灣是知名統派。2014年，他提出「台灣的前途就是中華民國的前途，中華民國的前途由全體中國人來決定」。郝柏村曾在香港轉機回江蘇掃墓時，面對機場抗議民眾說：「我郝某人，一生一世，就是個中國人。我和李大總統（指李登輝）不同，他在先總統面前說自己是中國人，如今不說了，我過去說，現在說，將來直到我死，我仍然說，我就是個中國人」。

子：追思待疫後 國台辦哀悼

郝龍斌指出，父親臨終前一再的交代，在他離開以後不希望有任何弔唁，尤其現在台灣疫情很嚴重，因此也不會發訃聞、不會有公開儀式，在疫情過後，適當的時候會有追思活動，來讓所有好友懷念他。

台灣國防部前副部長王文燮前日交通意外去世。中新社報道，國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，對郝柏村、王文燮不幸辭世表示深切哀悼。朱鳳蓮說，兩位先生民族情懷深厚，堅決反對「台獨」，致力國家統一，為推動兩岸關係發展貢獻良多，贏得兩岸同胞廣泛贊譽和敬重。