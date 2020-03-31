研究：排毒期長達49天 病毒疑有新亞型

毒性低 傳播力較弱

澎湃新聞報道，較長的「排毒期（viral shedding）」往往與新冠肺炎患者較重的病情和預後不良（尚無有效治療方法）有關。然而，3月27日，解放軍中部戰區總醫院、陸軍軍醫大學、解放軍聯勤保障部隊第967醫院等團隊在醫學預印本平台medRxiv共同發文（未經同行審議），分析探討了一宗病毒排毒期長達49天、但症狀輕微的新冠肺炎特殊病例情况。

《刺血針》：倖存者中位排毒期20天

研究人員指出，該患者感染的病毒毒性較低，傳播能力較弱，但攜帶病毒時間超長，或許是新冠病毒的新亞型。該文章的通訊作者是陸軍軍醫大學生物化學與分子生物學系博士研究生導師、基礎醫學院副教授繆洪明，以及解放軍中部戰區總醫院疾病預防控制科黨支部書記王瓊書。

研究人員對1月14日至3月19日在武漢市一家新冠肺炎定點醫院對130宗病例作調查，並將他們的臨牀指標作為參考。49天是迄今為止醫生發現，有症狀的新冠肺炎患者所表現出的最長排毒期。

早前國際醫學期刊《刺血針》在線上發表了中日友好醫院曹彬等人的研究指出，新冠肺炎倖存者的中位排毒期為20天，而觀察到的最長排毒期為37天。

最新研究認為，當前很少有研究致力於確定這種臨牀特徵，因此還不能確定與這名特殊病例相關的病毒屬於S型、突變的L型，或另外新的亞型。

（抗疫新階段）