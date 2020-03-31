工信部：國際疫情擴散 衝擊中國經濟

習近平訪「綠水青山」踐行地

中新社報道，習近平30日來到安吉縣天荒坪鎮余村考察。他同村民們親切交談，了解該村多年來踐行「綠水青山就是金山銀山」理念、推動綠色發展發生的巨大變化。隨後，習近平前往安吉縣社會矛盾糾紛調處化解中心調研，了解基層矛盾糾紛調解工作情况。

而辛國斌昨在國務院聯防聯控機制舉行的新聞發布會上指出，雖然當前製造業復工復產呈現出有序推進、積極向好的態勢，但是仍然面臨着人流物流存在堵點，產業鏈復工復產不協同、企業經營壓力大等諸多制約，特別是隨着境外疫情加速蔓延，國際間人流、物流、資金流受阻，全球產業鏈、供應鏈動蕩加劇，經濟社會秩序在失衡，系統性風險上升。

辛國斌稱，國際疫情蔓延擴展，勢必對中國產業鏈、供應鏈，以及外貿出口造成較大的衝擊影響，對此不容小覷。據海關統計，今年前兩個月，中國貨物貿易進出口同比下降9.6%，其中出口下降15.9%。隨着國際疫情進一步擴散，中國外貿進出口形勢可能還進一步惡化。

（抗疫新階段）