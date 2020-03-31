搶購華抗疫物資 呼吸機廠訂單排到7月 工信部：原料藥企復產率達80%

中新社報道，在昨天國務院聯防聯控機制記者會上，工信部產業政策與法規司司長許科敏稱，目前全國有21家有創呼吸機生產企業，其中8家取得歐盟強制性合格（CE）認證，約佔全球產量1/5。這些企業已簽訂訂單量達2萬台，同時有大量國際採購意向在洽談。3月19日以來，在保障國內需求的同時，中國已緊急向國外提供有創呼吸機1700多台，達到今年以來提供國內總量的一半。截至3月29日，上述企業累計向國內供應呼吸機2.7萬多台，其中有創呼吸機3000多台。

許科敏表示，工信部29日還組織有創呼吸機重點企業開會，研究重點醫療裝備產業鏈協同擴產措施，計劃進一步提升有創呼吸機等醫療裝備的生產能力。

廠圖推遲國內訂單 先供緊急海外客

據內地產經網站「前瞻網」報道，國內一些大型呼吸機工廠的訂單早已排到6、7月份，小型工廠的訂單亦十分緊張。總部位於深圳的知名醫療設備製造商「邁瑞醫療」表示，新冠肺炎重型患者增多，致全球對呼吸機的需求大幅上升，至少達到世界各地醫院現有數量的10倍。

邁瑞董事會秘書李文楣接受彭博社採訪時稱，邁瑞月產3000台呼吸機，現時正試圖推遲交付國內客戶訂單，以優先處理更緊急的海外買家需求。

另外，跟蹤病人處於危急狀態時生命體徵的病人監護儀，自去年以來產量也增加了近3倍。邁瑞目前每月生產約3萬台監護儀。一些工廠已進入7×24小時生產的狀態。

稱部分藥產超同期 保證國際需求

受疫情影響，內地部分原料藥企業在今年前兩個月停工停產，導致短暫供應不足，加上3月以來國際疫情的發展，影響國際運輸，均令原料藥的國際供應「吃緊」。工信部副部長辛國斌對此表示，現時國內主要原料藥企業復工復產率和主要產品達產率均已超80%，部分品種產量超過去年同期水平，「能保證國際抗疫需求」。

辛國斌指出，中國是全球最大的原料藥生產國和出口國，國內1500多家原料藥生產企業，往年原料藥年產量約300萬噸，年出口100萬噸左右，如維生素、抗生素、解熱鎮痛類藥物、抗感染藥物、皮脂類激素藥物等的出口，佔國際市場50%以上。辛國斌說，「後續我們還可以根據國際市場需求，進一步加大供給力度。」

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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