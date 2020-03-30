被迫賣淫寧死不從 雲南少女跳樓重傷

遭同村少年禁錮 被迫日接3客

雲南網報道，跳樓少女姓耿，本月初跟隨同村的陳姓少年外出打工，豈料卻遭人帶到昭通珠泉路的「鑽石商務公寓」禁錮，其間50歲的洪姓公寓負責人與陳男等人多次威迫她賣淫，更要她一天至少接3名客人，惟被耿女堅拒。

26日晚，陳男等兩人持刀和皮帶等兇器威脅耿女，耿女寧死不屈，趁兩人不備時從酒店5樓窗口躍下，受重傷倒臥地上，疑犯見狀立即逃逸，約半小時後才有人通知耿女的家人。

昭通警方通報稱，26日，公寓女負責人洪×連與16歲的女同伙施×秀，邀女事主到「鑽石商務公寓」，逼她賣淫，耿不願意。施便指使陳和18歲同伙王×繞持刀和皮帶威脅，耿女待陳、王走出房間後，趁機從房間窗口跳下受重傷。警方接報趕到現場將耿女送院，翌日拘捕4名疑犯調查。經審訊，4人對犯罪事實供認不諱。

家人趕往現場 自行送院

耿女的家姐表示，妹妹輟學後一直留在家中，本月初稱要外出打工後失聯。直至26日晚11時許，家人突然接到陌生女子電話，聲稱妹妹跳樓，他們趕往現場，發現妹妹重傷倒地，立即把她送院搶救，惟妹妹全身多處骨折，至上周五（27日）情况惡化，仍在深切治療部留醫。