封省滯鄂兩月 153人抵台 陳時中：非僅一班機 回家路不會遠

負責執行任務的中華航空公司波音777-300ER類包機，最大載客量可達350多人。昨下午4時35分從桃園機場起飛，機上搭載了儀器、藥品等醫療物資。每個班次會安排4名護理人員上機，抵達後只會在空橋上協助旅客穿着防護衣，不會下機。

台女花3000元包車湖北抵滬

不同於前兩批包機及專機接回模式，這次的類包機是由定期航班執行任務，去程時就有搭載30多名乘客，回程則只載送滯留大陸的台灣民眾。票價由兒童的200元（人民幣，下同）至成年的2100元不等，目前透過海基會報名想回台的人數已超過440。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，類包機已經做了最好的準備，期待一切順利，因不是只有今晚這一班，如果這一班可以順利，下一班就能更順利，「回家的路不會這麼遠」。

昨日旅客共有153人抵達上海續辦理登機，較本次航班的220個座位少了近70人。其中一名柯姓女子因疫情延誤，其大陸證件過期，台胞證又未辦妥，無法出境，一度擔心錯過航班。中央社報道，柯姓女子說，1月21日回湖北黃石，於隔天辦理戶籍註銷，便碰上疫情，遭遇封城。柯姓女子說，為搭乘航班，自己花了3000元包車趕到上海，實在不想再回湖北。

最終153人全部登機，晚間近9時才從上海浦東機場飛回台灣，比原定晚上7點50分起飛延後，台灣「今日新聞」報道稱，晚點是因為153人需要穿防護衣登機導致作業延誤。旅客須全程佩戴口罩、穿隔離衣，班機抵達桃園機場後立即接受檢疫。再由遊覽車送往集中檢疫處所，集中檢疫14天。

（綜合報道）

（抗疫新階段）