習視察浙復工 官媒：鮮明信號促復產

這是新冠肺炎疫情在內地爆發後，習近平首度專程巡視復工、復產。央視畫面顯示，習近平昨在雨中撐傘視察舟山港穿山港區碼頭並與現場人員交流，在北侖大碶高端汽配模具園區也有跟工人交流。副總理劉鶴及浙江省委書記車俊等中央及地方有關人員陪同在側。

稱浙江對維護全球產業鏈重要

新華社刊發評論稱，一手抓戰疫，一手抓發展，是習近平部署、指揮的兩場硬仗；浙江地處長三角，經濟外向度高，讓浙江的復工復產跑出加速度，不僅關係全國發展大局，對維護全球產業鏈穩定，同樣至關重要。

寧波舟山港集團由原寧波港集團與舟山港集團整合組建成立，由穿山、北侖等19個港區組成。2019年寧波舟山港完成貨物吞吐量11.2億噸，連續11年位居全球第一。習近平調研的穿山港區貨櫃碼頭是繼深圳鹽田國際碼頭後，全球第二大單體貨櫃碼頭，碼頭岸線3410米，擁有10個大型專業泊位，2019年貨櫃吞吐量1035萬標箱，在「一帶一路」建設中發揮樞紐作用。

習近平昨日調研的寧波北侖大碶高端汽配模具園區聚集了70多家企業，九成企業為壓鑄模及其上下游配套企業，已形成具規模的產業鏈。

（抗疫新階段）