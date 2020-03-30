湖北民航復航 首離鄂航班抵福州

三峽機場：首飛福州為表謝意

新華社報道，宜昌三峽機場董事長兼總經理徐佐強表示，三峽機場復航後的首班航班選擇宜昌至福州航線具特殊意義。他說，疫情爆發初期，福建醫療隊馳援宜昌；首飛福州，代表宜昌對福建人民關鍵時刻守望相助的感恩與回饋，見證兩地的深厚情誼。航線航班恢復前，三峽機場全面消毒，並組織舉辦崗位人員培訓、設備安全隱患排查以及風險評估。同時，三峽機場還在出發廳、到達廳等處安裝熱成像體溫測試儀，航站樓內外設置發燒隔離點。

飛武漢機票開售

央視報道，目前在航司官網、第三方售票平台等線上渠道，已可購買飛抵武漢的機票。湖北省多個機場如宜昌三峽機場、襄陽劉集機場、恩施許家坪機場等機場昨日均有航班進出，已恢復正常運作。

天河機場外恢復國內航班

民航局3月27日發布通知，自29日零時起，恢復湖北省除武漢天河機場外其他機場的國內客運航班。自4月8日零時起，恢復武漢天河機場國內客運航班。因疫情防控需要，暫不恢復湖北省各機場國際及港澳台地區、北京客運航班（包括經停航班）。

貨運航班方面，3月29日零時起恢復湖北省各機場貨運航班，鼓勵貨運航空公司增開國內、國際貨運航班，鼓勵客運航空公司不載客運輸物資，做好供應鏈保障工作。

（抗疫新階段）