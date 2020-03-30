鍾南山料尚無大量無症狀感染者

醫生憂傳染風險大 鍾：暫了解有限

新冠病毒「無症狀感染者」，指的是新冠病毒病原學檢測呈陽性的、但沒有臨牀症狀的患者。《解放日報》上周五報道，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，內地現時出現愈來愈多無症狀病人，病毒在病人體內可存在超過3周，恐造成極大傳染風險。

鍾南山昨接受央視訪問時則表示，關於國內無症狀感染者的情况，目前了解「很有限」，既沒有具體數字，也未有詳盡研究。

鍾說，根據已知的事實推斷，無症狀感染者對其密切接觸者的傳染率很高，但是中國近期新增確診病例數目不僅無上升，反而不斷下降，這說明中國還沒有大量無症狀感染者。

《第一財經》引述高福表示，「確實這（無症狀感染）是一個問題，我本人認為無症狀感染肯定會排毒（有傳染）的，大家正在努力工作，把這個數據拿到。」

國家衛健委1月28日發布的第三版新冠肺炎診療方案中，首次提到要將無症狀感染者與確診病例單獨報告，2月4日的第五版方案列明無症狀感染者可能成為傳染源，但該部分病例尚未在疫情通報中對外公布。

（抗疫新階段）