豫清潔工確診 涉3潛伏無症狀感染者 研究：無症狀感染者與確診者傳染機率相若

一人有武漢旅行史 已隔離14天

河南省衛健委昨天通報28日確診的病例情况，59歲的王姓女患者為漯河市圖書館清潔工，她3月24日晚出現頭痛症狀，26日自測體溫38.5℃，當晚由其子駕車送往漯河市中心醫院就診，28日確診。

據悉，王婦3月21日從漯河汽車站搭長途巴士至老家平頂山市郟縣，在其同學、郟縣人民醫院張姓醫生駕車陪同下掃墓，並一同就餐3次。此前，3月13日晚，張姓醫生曾與其醫院分別為姓劉和姓周的同事等人聚餐。劉在農曆新年之前去過武漢，返回郟縣後自行隔離14天。

甘肅廣東通報輸入無症狀感染者

25日，郟縣人民醫院對參與疫情防控的一線醫務體檢，經核酸篩查發現張、周兩人為無症狀感染者，劉的核酸檢測為單陽性、無症狀。已追蹤到4人的至少68名密切接觸者。

此外，甘肅、廣東分別在昨晚和24日各通報一宗從湖北咸寧輸入當地的無症狀感染者。據官方消息，甘肅的病人22日持湖北健康碼「綠碼」自駕車返回蘭州，昨天確診。廣東通報的病例是一名51歲務工者，17日自駕先到惠州再轉佛山，23日確診。

《第一財經》報道，寧波疾控中心傳染病防制所陳奕等人28日在《中華流行病學雜誌》的預發表網絡版上的論文指出，新冠肺炎確診病例與無症狀感染者分別的密切接觸者感染率為6.30%和4.11%，兩者差異無統計學意義。

國家衛健委：無症狀接觸史毋須檢測

該研究樣本為當地報告的157宗確診和30宗無症狀感染者，以及兩類個案密切接觸者共2147名，其中有110人後被確診，22人無症狀感染，總感染率6.15%。密切接觸者中，感染率最高的為朋友及香客，為22.31%，其次是家庭成員，達18.01%。研究包含一宗佛事集會中出現的「超級傳播者」，一名女性參與者導致28人確診，4人無症狀感染。

國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組成員、北京地壇醫院感染中心主任醫師蔣榮猛等專家認為，無症狀感染者現象需要重視，但毋須過度緊張。蔣榮猛說，超長潛伏期的無症狀感染者可能存在漏網，不過數量極少，進一步傳播的機率非常小。且一旦發病，現有嚴密的防控篩查體系中能夠發現，不會引起大規模暴發疫情。對公眾而言，如果沒有症狀，沒有感染者的密切接觸史，除非參與調查，沒必要去檢測。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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