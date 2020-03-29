武漢地鐵重開 客運火車入城 下月8日機場重開 暫不飛國際京港澳台

根據湖北省衛健委的數據，該省的新增確診個案自本月18日首次「歸零」之後，截至前日，僅於上周一（23日）在武漢新增1宗確診個案，已連續11天沒有懷疑個案，但目前仍有逾2500人住院，約1300人尚在接受醫學觀察。武漢也已由高風險區獲降為中風險區，內外交通陸續恢復。

需探熱戴口罩 實名追蹤行程

中新社報道，武漢上周三已恢復117條巴士路線，昨日停運65天的9條地鐵線亦有6條重開，但乘客需要接受體溫測量，且必須全程戴口罩。武漢地鐵2號線漢口火車站中心站長姚婕稱，乘客出入閘及轉車時均需掃描「武漢市實名登記乘車碼」，個人健康碼顯示無異常後方可上車，以實現乘客行程追溯。此外，車廂座椅貼有標籤，規定「隔位而坐」，每列車還增配一名「隨車安全員」，如發現乘客聚集、交談等情况會勸阻。此前，武漢地鐵已對全線車站、列車徹底清潔消毒，並連續5天空車試行。另據《長江日報》報道，武漢的長江隧道和長江公鐵隧道也於昨日重新通行。

同日，中國鐵路武漢局正式恢復辦理武漢鐵路站的到達業務，即暫時僅有外地開往武漢的火車班次；昨日有1.2萬滯留外地的湖北人返抵武漢，包括廣州等地。不過，貨運率先出城、甚至出國，中歐班列（武漢）X8015/6次昨日10時從武漢出發，預計15天後抵達德國杜伊斯堡，運載50個貨櫃，其中有19個裝有支援歐洲各國的防疫用品。

機場貨運今恢復

中國民航局前日發通知稱，今日開始恢復湖北除武漢天河機場外其他機場的國內客運航班，武漢機場則於下月8日復航，但該省各大機場往返北京（包括經停航班）、國際及港澳台的客運航班暫不在恢復之列。貨運方面，湖北各機場今起全部恢復。當局要求，乘客必須測量體溫、戴口罩、經核驗健康碼合格才能進出航站樓，非乘機者不得進入航站樓。機場提醒乘客至少提前2小時到機場，及提前了解目的地準入政策，並根據航空公司要求提前填寫相關申明。

明報記者

（抗疫新階段）