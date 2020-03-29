駐京周記：隔離「中外有別」？ 防疫封關網民叫好

上海《解放日報》旗下「上觀新聞」在20日推出一條關於上海集中隔離點的故事。雖像脫不了過去那種賣弄溫情和褒獎基層政府的窠臼，但卻在網上廣為流傳。文章稱，3月13日，20名德國人入住隔離點，他們寧願簽同住承諾書，若感染責任自負，也要堅持一家人住在一起。有的還要求房間增加牀鋪，有的要求添加沙發，甚至要求供應咖啡、紅酒、刀叉和餐巾。文章說有關方面滿足了這些德國人的絕大部分要求，甚至聯絡網絡人員為他們在隔離點工作提供技術支援。但這些德國人仍不滿意，入住當夜即要求提供礦泉水，還要同事打電話投訴，社區防疫人員不得不半夜協調調運礦泉水。

南京市委機關報《南京日報》在27日亦報道，某社區為隔離外籍人士提供包括幫助寵物找旅館、一天送20趟快遞等「暖心服務」，「有的老外一次只買4片麵包，確保每天吃新鮮的。老外要喝純淨水，就一次購買4大桶，幫他一桶桶扛上樓，老外購買了大件商品，硬是派了兩個人抬上樓」。

類似事件在北京則是另一種情况。如此早前違規外出跑步的澳籍華裔女子，被注銷居留許可限期出境。丹麥使館參贊的3名女子，因未遵守隔離規定出門遛狗，雖其自稱有「外交豁免權」，亦被社區幹部和民警投訴至外事部門，最終該參贊及子女承諾遵守有關防疫措施。

內地居民禁足多時 憎惡「特權」

上述新聞若在平日相信不會惹太多關注，但大批內地居民被要求足不出戶長達兩個月後，對這種在疫情面前仍索特權的行為，難免深惡痛絕。此前一名由外國回來的學生向社區人員討礦泉水的影片被放上網，就遭口誅筆伐。但發生在洋人的「人性化」措施，內地離隔者卻很難「享有」，讓人覺得在防疫中，中外有別，公平欠奉。

明報記者 鄭海龍

（抗疫新階段）