專家：無症狀感染者增 帶毒可存3周

免疫力較強 感染後14天不發病

《解放日報》消息，張文宏3月27日下午在一個研討會上表示，上海現在100多例輸入個案中，無症狀病人愈來愈多。他說這類患者有較強免疫力，可在感染病毒後14天內不發病，病毒在其體內存在時間超過3周，具有傳染的可能。因此「快速診斷是極為重要的，否則意味着大量的病人會滯留在社區，造成社區的爆發」。

張文宏又說，無症狀感染者即是在主動篩查一些密切接觸者的時候，突然發現這個病人攜帶病毒，但是從來不發病，稱這是新冠病毒的狡猾之處，「到目前為止，我認為這是人類歷史上最難對付的病毒之一」 。

中央社昨引述台灣疫情指揮中心稱，一名近期無到過海外的50多歲男性確診者，從發病到確診超過20天，接觸者超過100人。27日，北京亦通報一宗無症狀感染者常×被捕消息。23日，武漢的省人民醫院醫生曾接診一名無症狀感染者。財新網稱，目前武漢每天仍能檢測出無症狀感染者，國家及各省援鄂疾控工作隊伍也暫緩離湖北。早前《南華早報》曾報道，截至2月底，內地有逾43,000人檢測呈陽性，但沒即時出現症狀及納入官方確診病例中。

（抗疫新階段）