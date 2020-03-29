報告：美軍南海活動頻 中美海空對峙機率增

報告指出，去年美軍先後有3艘航母前往南海地區，佔全年部署航母數目的一半以上。核動力潛艇、偵察機及至少17架B-52H轟炸機亦持續在南海活動。美軍還在南海展開了8次闖島式「航行自由行動」，較2018年提升60%，穿越台海對中方作報復回擊也成為一大趨勢。此外，美軍大幅加強了在南海及周邊的軍演內容和強度，演習演練累計數百次，在南海舉行的較有名的演習至少50次。

報告總結，中美之間在南海地區的兵力對抗將日益明顯和尖銳。美軍仍會按照明暗兩條線的方式與中國在南海地區針鋒相對，明面上藉助在西沙群島、黃岩島和南沙群島附近實施「航行自由行動」、艦機過航及巡航、穿越台灣海峽等方式挑釁和施壓；暗裏則不斷強化偵察力量部署，把握戰場建設。此外，美國與東盟國家特別是越南的軍事合作可能進一步深化。

報告指，面對中國裝備的不斷現代化、海空兵力的增強，美軍必然會更加焦慮，強化針對中國兵力的立體偵察和應對行動。雙方海空力量發生近距離對峙交鋒的機率也會提高。