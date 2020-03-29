不滿聯名促撤驅逐令 北京召3美媒交涉 「媒體戰」升溫 紐時：美擬逐華媒間諜

指公開信「發錯對象」 對美必要反制

外交部官網27日晚發布消息指，外交部新聞司負責人當天分別約見《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》駐京分社負責人，就3報發行人日前聯名致中國政府公開信，提出嚴正交涉。外交部稱，「公開信顯然發錯了對象，有關內容顛倒黑白、混淆是非，充滿傲慢與偏見。中方堅決反對，絕不接受。中方措施是對美方長期無理打壓中國駐美媒體機構進行的必要反制，正當合理」；又質問面對美方出於意識形態偏見對中國媒體的打壓，美國媒體既沒有仗義執言，也沒有敦促政府收回決定，長期標榜的 「新聞自由」何在。

為反制美國變相驅逐中國央媒駐美員工，中國18日下令3家美媒體駐北京記者限期離境，影響至少13名美籍記者。3家媒體發行人24日發表聲明，「我們強烈敦促中國政府改變迫使我們新聞機構的美國工作人員離開中國的決定，並在更廣泛的層面上緩解此前對獨立新聞機構日益嚴厲的打壓」，又表示中國的做法可能會讓全球無從得知一些重要的消息。

質疑報道不客觀 斥標題辱華「欠道歉」

對此，外交部在交涉中質疑，「報道是否真的全面、準確、客觀反映了中國抗疫努力，自己心知肚明」，強調歡迎外國記者依法在華報道，反對的是偏見、藉新聞自由炮製假新聞、違反職業道德的行為。外交部最後稱，「如果三家媒體有怨氣，應該去找美國政府發泄」，並提醒《華爾街日報》發表辱華標題文章，「仍欠中國人民一個道歉！」

同日，《紐約時報》稍遲報道稱，特朗普政府正考慮驅逐從事間諜活動的駐美中國媒體僱員，這些人的主要工作是向中國提交情報報告，美國一些情報官員一直在推動驅逐他們。報道引述一名熟悉計劃的情報官員透露，常駐聯合國的中國媒體員工，若被指從事情報工作也可能被驅逐。

報道指，大多數國有機構的中國僱員都在華盛頓為大型機構工作，一些情報人員在這些機構和規模較小的官方媒體中偽裝成記者。一些美國官員曾談起要徹底關閉這些小型機構。這名官員拒絕估計他們想驅逐的人數，並透露美國正在格外仔細地審視中央電視台海外分支CGTN。中美官方均無對此發表評論。

《華爾街》記者離京 台外交部長邀駐台

昨日，已有《華爾街日報》的數名駐京記者離開北京。台灣外交部長吳釗燮稍後在Twitter發文稱，歡迎3家報社來到台灣駐點，「（台灣）是個自由民主燈塔的國度，你們會發現這裏張開雙臂，以真誠笑容歡迎你們」。

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