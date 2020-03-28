江西拒鄂人入省 兩地警員起衝突

《新京報》報道，網上流傳多段短片顯示，黃梅交警與九江警察在九江市的長江一橋上發生爭執，有警員被推跌地上。短片拍攝者稱，事發原因是九江交警不讓湖北車輛、人員通行。

有黃梅縣小池鎮市民稱，該縣無火車站，當地人想復工需到九江乘搭火車，但被攔下。昨晨10多名特警從九江通過長江一橋到黃梅，小池鎮交警被對方毆打。有目擊者表示，衝突導火線是九江市昨晨將關卡前移到小池鎮的關卡處。黃梅縣公安局和九江市委宣傳部新聞科處昨證實，有關部門已介入事件，正了解詳細情况。對於九江警員是否毆打黃梅警員，九江市委宣傳部工作人員稱，真實情况與網傳有出入，正了解過程細節。新京報網後來刪除有關報道。

網片見民眾加入對峙 推翻警車

另有網上消息和短片顯示，後來江西派出特警增援，大批湖北民眾加入對峙，有人推翻警車，有人被帶走。黃梅縣委書記馬艷舟到橋上勸說抗議者離開，稱黃梅縣和黃岡市領導都在九江處理問題，打人一事將依法處理，但仍有大批湖北人衝破封鎖，到九江大橋派出所要求九江警方道歉。

（抗疫新階段）