粵入境隔離令涵港澳台 澳門一夜萬人衝關

從宣布到生效相隔不足8小時

廣東省疫情防控指揮部辦公室前晚約10時表示，自昨晨6時起，包括港澳台居民及中轉旅客在內的所有經廣東口岸入境人員，都須做病毒檢測，並集中隔離醫學觀察14天，隔離期間食宿費用自付。措施豁免「保障港澳正常生產生活的特定人員和承擔粵港澳急需物資運輸的跨境司機、船員等」，但有關人士仍須接受檢測。北京和上海先後於周三（25日）和前日實施類似檢疫措施。

廣東上周六（21日）起已對境外人員實行入境隔離措施，當時未納入港澳台居民，一度引發質疑。截至前日，廣東累計錄得104宗境外輸入確診個案，該省昨表示將關注境外疫情發展，進一步加強與港澳特區政府的溝通合作，繼續強化粵港澳疫情聯防聯控，實施全流程健康監測管理，嚴防境外疫情輸入。

深圳灣由港出境人次飈六成

廣東新政一出，深圳灣口岸即現人龍。本港入境處數據顯示，前日共3014人次經深圳灣出境，比之前一日大增逾六成。澳門警方表示，前晚10時至昨晨6時約1.16萬人次出境，較近期同一時段急升近10倍。有從澳門出境者在口岸關閉後強行衝關，也有排隊人士鼓譟，澳門當局派出治安警維持秩序。中新社報道，曾創下單日出入境48.4萬人次的澳門「關閘口岸」，昨晨6時後已「人流稀疏，門可羅雀」。

於東莞有鋁製品工廠的中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦對本報表示，如果港商去廣東要隔離14日，當然會有影響，例如一些樣板原本可以派員送返廠，即日檢查，現在就可能要郵寄，花上一兩天，「是有影響，但現在整個環境很差，所以影響程度未至於很嚴重」。

港商：避免員工北上又返港

劉達邦指，早在香港要求內地返港人士須隔離14日時，已經減少員工中港兩邊走，盡量留在內地或香港，駐內地的香港職員如有必要返港，亦會安排其於家中隔離14日，「我們會讓員工自行決定，例如有員工已在東莞5個星期，他自己不想返港隔離，便索性繼續留在廠房」。現在港人北上廣東也要隔離14日，劉達邦說會更避免讓員工北上再返港，否則一來一回便要隔離28日，「人員流動還是可免則免，始終安全健康至上」。

明報記者

（抗疫新階段）