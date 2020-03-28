北京聞風：經濟手段抗疫 中國以穩為主 ／文：鍾鳴九

為降低疫情對經濟影響，保證市場流動性，各國紛紛「開閘放水」。美聯儲局周一（23日）宣布「無上限」量化寬鬆政策；韓國央行前日發聲明，將自4月起向國內金融機構提供為期3個月的「無限量」流動性支持。而中國則在貨幣政策上表現得較審慎。

習近平在G20特別峰會提出要加強國際宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，稱「中國將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻」。

對內刺激消費 料將降息降準

對比過往相關表述發現，中方目前尚未因為疫情作出大的經濟政策調整。分析人士認為，隨着內地本土疫情傳播的基本阻斷，內地正逐步恢復正常經濟活動，金融市場相對穩定，因此料不會加入無限量放水行列。但疫情對實體經濟衝擊是顯性的，央行上周已推出普惠金融（inclusive financing）定向降准措施，並額外加大對股份制銀行降準力度。預計內地還會適時適度降息、降準刺激投資和消費，繼續為經濟結構調整預留政策空間。

對外輸出藥品 擴開放策略未變

同時，在對外經濟政策方面，中方以穩為主：一方面穩供應鏈，對於目前國際市場急需的原料藥、生活必需品、防疫物資等，習近平作出「加大力度供應」的承諾；另一方面，擴大改革開放、擴大進口策略未變。

在疫情共同應對方面，習近平提出，願同各國分享防控有益做法，開展藥物和疫苗聯合研發，並向出現疫情擴散的國家提供力所能及的援助。

實際上，中方這一倡議已在東亞實踐。繼國家領導人、外長的通話外，上周中日韓外長舉行新冠肺炎問題特別外長視像會議，就疫情共用信息、分享經驗，探討共同應對疫情的合作方案，並表示要盡早召開3國衛生部長會議，加強資訊分享，開展藥物、疫苗研發合作。

分析人士認為，從一二月日韓迅速援助中國，到二三月中國極力為日韓輸送物資；從中韓力挺日本以完整形式舉辦東京奧運會，到3國努力維護與經貿合作有關的必要人員往來，實現3國產業鏈、供應鏈穩定，東亞3國共同應對疫情的做法給各自為戰的歐美各國提供了另一份「抗疫」樣本。

文：鍾鳴九

（抗疫新階段）