政治局倡實體店復常 兼保網上消費熱度

抗疫重點「外防輸入內防反彈」

中共總書記習近平周三（25日）主持召開中央政治局常委會會議，聽取疫情防控工作和當前經濟形勢的匯報，研究當前疫情防控和經濟工作，決定將有關意見提請中央政治局會議審議。央視報道，昨日會議認為，經過全國上下和廣大人民群眾艱苦努力，疫情防控取得階段性重要成效，經濟社會秩序加快恢復。會議認為，境外疫情當前呈加速擴散趨勢，世界經濟貿易增長受嚴重衝擊，中國疫情輸入壓力持續加大，經濟發展、特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰；要因應國內外疫情新形勢，及時完善中國防控策略和應對，把重點放在外防輸入、內防反彈。

會議強調，要密切跟蹤和分析全球疫情走勢，快速精準識別和管控風險源風險點，加強口岸衛生檢疫，優化入境流程，落實入境人員集中隔離要求，安排好生活服務和健康監測；同時，在防控措施到位前提下，要有序推動各類商場、市場復工復市，生活服務業正常經營，要擴大居民消費，合理增加公共消費，啟動實體商店消費，保持網上消費熱度不減。

（抗疫新階段）