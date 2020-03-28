美使館微博提「武漢病毒」 網民留言「美國病毒」

兩國外交事務發言人也在Twitter上唇槍舌劍，美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）與中國外交部發言人華春瑩自本月19日起，就針對疫情互相指摘。奧塔格斯23日又將話題轉向新聞自由，稱中國驅逐美國記者是阻擋來自武漢的可靠疫情資訊。隔日華春瑩還擊，指自2018年以來美國一共拒發29名中國記者簽證；本月2日，美國宣布的限制官媒駐美員工措施「等同驅逐60名中國記者」，中方所為只是反制。

美國務院發言人：中國官媒非記者

奧塔格斯周四（26日）再在Twitter表示，要向中國共產黨匯報的宣傳媒體均是「外國代理人」（foreign agents），不是記者。華春瑩暫未回應。

（抗疫新階段）