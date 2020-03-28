美使館微博提「武漢病毒」 網民留言「美國病毒」

【明報專訊】中美就疫情不斷爆發口水戰。美國駐華大使館周四（26日）再在官方微博上兩次以「武漢病毒」發文，其一帖文是回應伊朗最高領袖哈梅內伊的指控，稱哈梅內伊捏造「美國須對武漢病毒負責」的謠言。另一帖文則引述美國國務卿蓬佩奧，「在應對武漢病毒這一空前的全球挑戰之際，與我們的伙伴合作比以往任何時候都更加重要」，不少內地網民留言「美國病毒」，亦有不少人按讚。此前該帳戶均以「冠狀病毒」、「新冠病毒」稱呼，上述帖文後暫無再用「武漢病毒」。
兩國外交事務發言人也在Twitter上唇槍舌劍，美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）與中國外交部發言人華春瑩自本月19日起，就針對疫情互相指摘。奧塔格斯23日又將話題轉向新聞自由，稱中國驅逐美國記者是阻擋來自武漢的可靠疫情資訊。隔日華春瑩還擊，指自2018年以來美國一共拒發29名中國記者簽證；本月2日，美國宣布的限制官媒駐美員工措施「等同驅逐60名中國記者」，中方所為只是反制。
美國務院發言人：中國官媒非記者
奧塔格斯周四（26日）再在Twitter表示，要向中國共產黨匯報的宣傳媒體均是「外國代理人」（foreign agents），不是記者。華春瑩暫未回應。