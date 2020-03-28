中美元首通話 習籲行動改善關係 特朗普稱交談愉快 帖文不提「中國病毒」

據新華社報道，習近平香港時間周五（27日）應約同特朗普通電話。習近平詳細介紹中方抗疫舉措，強調中方始終公開透明通報疫情資訊，呼籲當前情况下中美應團結抗疫。他表示，兩國衛生部門和防控專家一直保持溝通，中方願繼續毫無保留同美方分享信息和經驗，願提供力所能及的支持。報道引述特朗普稱，中方的經驗對他很有啟發；他將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作。特朗普又感謝中方向美方提供醫療物資供應，並加強兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效藥物研發方面的合作。

籲美保護當地中國人留學生

習近平又強調，當前中美關係正處在一個重要關口，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇；希望美方在改善中美關係方面採取實質行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。習近平又提及美國仍有大量中國公民包括留學生，中國政府高度重視他們的生命安全和身體健康，希望美方採取有效措施，維護他們的生命安全。特朗普回應稱，自己在社交媒體上已公開表示，美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民包括中國留學生。

通話結束後，特朗普在Twitter上表示，「剛剛和中國國家主席習近平進行非常愉快的交談，詳細討論了席捲全球大部分地區的新冠病毒（CoronaVirus）。中國對防控這病毒有豐富經驗和深刻理解。我們正在緊密合作。致敬！」

通話前特朗普質疑中國確診數字

據公開報道，兩國領導人上一次通話是2月7日，當時中國國內疫情正處於高峰，病毒尚未蔓延全球。習近平當時介紹中國疫情，特朗普則稱願提供各種援助。此後病毒逐漸在美國爆發，特朗普政府也不斷指摘中國疫情不透明，稱病毒源自中國，並公開使用「中國病毒」字眼。美國之音稱，習近平在通話中似乎對此作出「委婉回應」，習說「流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人。國際社會只有共同應對，才能戰而勝之」。截至目前，美國確診病例達到約8.6萬宗，已超過中國官方數據累計確診約8.1萬宗。不過，特朗普周四（26日）與習通電話前，在白宮記者會上質疑中國數字，「你不知道中國的數字是多少」。

《南華早報》引述中國社科院美國研究所研究員劉衛東分析，通話不會改變中美關係轉差的趨勢。其中一個信號是，特朗普沒有回應習近平關於加強兩國關係的呼籲。他認為特朗普可能會利用疫情，就戰略需求對中國施加更大壓力。不過預計在此次通話後，兩國近期的煽動言論將暫停，官員可能繼續扮演指摘的角色。

另據共同社報道，中國駐日大使孔鉉佑昨在東京召開記者會透露，關於新冠疫情應對等，正協調舉行習近平和日本首相安倍晉三的電話會談。

（抗疫新階段）

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