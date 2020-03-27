臨牀證據揭病毒損睾丸功能

澎湃新聞報道，張銘團隊近日在預印本論文網站MedRxiv上傳論文〈新冠感染對男性性腺功能影響的單中心研究〉。研究所選的81名患者，於3月5至18日期間入住武漢雷神山醫院，年齡介乎20至54歲，平均38歲。

經研究對比100名年齡相仿的健康男性後發現，前者的血清促黃體生成素（LH）和催乳素水平顯著升高，而睪酮與卵泡刺激素相對LH的比值顯著降低。

LH是由腺垂體細胞分泌的一種糖蛋白類促性腺激素，可促進膽固醇在性腺細胞內轉化為性激素。論文作者認為，雖然精液參數才是生殖腺功能的直接反映，但上述指標的改變可能由睾丸功能障礙引起，為新冠攻擊睾丸功能提供了首個間接的臨牀證據。

2月中旬，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等專家關注到部分新冠患者出現腎功能異常甚至損傷。因為血睪屏障無法完全隔離病毒，相比起細菌感染通常侵襲附睪和副腺，血液中的病毒主要攻擊睾丸。

研究人員推測新冠感染可能會使細胞與生殖相關的功能被抑制，從而生精失敗。不過，這推測此前尚未得到臨牀驗證。

（抗疫新階段）