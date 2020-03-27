武漢死者家屬排隊領骨灰 微博刪帖

湖北武漢爆疫後，國家衛健委2月初就發出通知，要求患者死亡後遺體應就近火化，不得移運和舉行遺體告別儀式，亦不得利用遺體進行其他形式的喪葬活動。而隨着武漢疫情的受控解封，漢口殯儀館也向民眾開放，通知死者家屬到殯儀館領取親人骨灰和火化證明。

昨日凌晨，有網民上載在武漢漢口殯儀館現場的圖片和文字，圖片顯示在一處「靜園樓」的建築物前，大批戴着口罩的人群安靜地排隊，隊伍長得看不到龍尾。

據一位前往殯儀館的網友稱，他約上午10時到達漢口殯儀館，大門口沿路停了長長的私家車和志願者車隊，「進門安保很嚴……基本一抬手機（拍照）就有人過來制止」。

殯儀館保安嚴密 禁手機拍照

該網友稱在殯儀館內待了兩小時，有的家屬抱着遺照呆坐，有的抱着骨灰盒從身邊走過。他說：「人很多，很安靜，沒有哭聲，也沒有哀樂，他們就這樣默默地抱着骨灰盒離開。只到最後我要離開才看到一位阿姨放聲大哭，她的哭聲引來所有人回頭，大家呆呆地看着她，甚至有一絲尷尬。」

沒哭聲沒哀樂 默默抱骨灰離開

有網民留言稱，「太心痛了。這不是每天更新的疫情死亡名單上新增的冰冷的數字，而是一個個家庭的破碎啊。想到封城那段時間的武漢，真的太悲痛了」；「看到這麽多人，真的好難過啊。以後每年的過年，都會想到今年的春節，那麽多的家庭破碎」。不過相關的圖文很快就被微博刪除。

（抗疫新階段）