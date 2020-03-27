台「另類包機」 上海接滯鄂台人 湖北台辦倡東航華航分別直航返台

下周日及一 兩機可載400多人

滯留湖北的台人23日曾發出聲明，質疑歐美等地疫情嚴重國家的台人都可自行搭機返台，為何僅滯留湖北武漢的台人被台灣官方列「管制名單」，無法自行搭機返台。台行政院25日強調，對滯留湖北台人的「註記管制」身分不會取消，因此湖北解封後亦不能自行返台，一律搭「指定航班」，即是有醫護人員同機，要在仍有台灣航班圖定飛行的上海浦東等五座機場返台，以保護機上民眾。因此無法如香港般可直接從湖北接人返港。

海基會昨日表示，中華航空下周日（29日）及下周一（30日）將有兩架次「另類包機」讓滯留湖北的台人返家，皆是晚上7時50分從上海浦東機場起飛。中央社引述台灣交通部次長王國材說，將出動兩架波音777飛機，每班只載220人。台灣行政院發言人Kolas Yotaka說，這次洽請華航協助，從26日起受理申請，請滯留湖北台人撥打海基會的緊急服務專線，由海基會協助訂位，且上機前、飛行中、下機後都有全程防護。疾管署指出，登機檢疫時會有隨機醫護人員協助量測體溫，並協助穿著防護衣與口罩，到台灣之後，會送集中檢疫14天。

救援會長憂車途增感染風險

先前協商首批包機的大陸台商、湖北台灣同胞返台救援會長徐正文表示，政府願推「另類包機」值得肯定，但有意搭乘者仍要舟車勞頓到上海搭乘，增加感染風險，若能專機返台更佳。徐正文指出，目前有152名幼童、學生與6名孕婦等滯留湖北，「另類包機」班次少、機票價格偏高，如果真考慮採用這一模式，可以考慮增加航班次。

兩岸協商第一、二批包機時，曾因由哪一方的航空公司執飛意見不一，昨日陸方稍遲參照第二批包機模式提出方案。新華社昨晚引述湖北省台辦稱，大陸方面已通過兩岸民航聯繫渠道提出，為便利台人返鄉，由東航或東航與華航再次執飛臨時航班，運送滯留湖北台人返鄉。負責人表示，目前仍滯留在湖北的台人希望就近從武漢直接返回台灣。日前統計，申請搭乘臨時航班的台人有800多人。如實現東航運送，或東航、華航各執飛兩個航班運送，本周內即可將滯留湖北台人全部運送返鄉。

報道指，湖北省和武漢市疫情防控指揮部近日已就當地對外交通和人員流動逐步恢復正常發出通知。滯留湖北各地台人可提出離開申請，經核酸檢測及醫學檢查獲得健康證明後，即可自行離開當地。

（抗疫新階段）