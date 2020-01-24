美軍機偵查華艦艇4小時 最近距400米

據美國有線新聞網絡（CNN）2月27日引述美國海軍表示，一艘中國軍艦在美國海軍P-8偵察機飛越太平洋上空時，向該偵察機發射軍用級激光，美國海軍及後稱中方此舉「不安全和不專業」。

中國國防部發言人本月初指美國傳媒體的報道與事實不符，稱中國海軍編隊在公海例行演練期間，美軍一架P-8A型反潛巡邏機「不顧中方多次警告」，抵近中方艦艇編隊長時間低空繞飛偵察。

美指中國海軍射「激光」

其後美國防部再次敦促中方採取安全、專業的方式在海上開展活動。據「國防部網」消息，任國強昨日再談及事件，批評當時該P-8A偵察機不顧中方多次警告，抵近中方在公海例行演練的艦艇編隊進行偵察活動長達4個多小時，最近時距離中方艦艇僅400餘米；要求美方停止採取類似極具挑釁性的危險行動，停止抹黑中方，以免損害中美兩國兩軍關係大局。

另外，內地網絡公司360早前發表報告，指美國中情局黑客對華進行長達11年的網絡攻擊和滲透；任國強昨在記者會上回應報告時表示，美國長期違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網絡竊密、監控和攻擊，是國際社會公認的慣犯；從維基解密、斯諾登事件、瑞士加密機事件到這次360公司有關報告，一再證明在網絡安全問題上「美方是全球最大的竊密者」。