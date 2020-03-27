蓬佩奧G7續稱「武漢病毒」 外交部：用心險惡

據路透社、「美國之音」等報道，蓬佩奧在國務院新聞發布會上重申此前的指控，即中國延遲有關疫情的資訊分享。他表示，抗疫需要完全透明，「這意味所有人都要做到這一點，包括中國共產黨。這是一個持續的挑戰，我們仍然需要中共提供有關正在中國發生的事情的充分信息」。此外，他再次抗議中方官員有關「美軍散播病毒」的「瘋狂言論」。

蓬佩奧說，所有與會的國家都意識到中共的虛假宣傳，及其轉移注意力和逃避責任的企圖。不過他表示，美國仍迫切希望與世界上包括中國在內的每一個國家合作，「讓盡可能多的人活着，讓盡可能多的人健康，然後恢復我們被『武漢病毒』 摧毁的經濟」。

蓬佩奧：抗疫需中國信息

外交部發言人耿爽昨表示，中方強烈譴責蓬佩奧言行，重申病毒溯源是複雜的科學問題，世衛和國際社會亦明確反對將病毒同特定國家和地區聯繫，「這個美國政客卻執意逆國際共識而動，繼續對中國搞污名化，詆譭抹黑中國的抗疫努力，企圖借此轉移視線，轉嫁責任，用心極其險惡」，奉勸不要「在錯誤的道路上愈走愈遠」。

（抗疫新階段）