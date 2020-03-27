白高敦促設「全球政府」抗疫

G20峰會於2008年11月金嘯海嘯席捲全球之際首次召開，白高敦在當年推動全球合作救銀行扮演了重要角色，並在翌年舉行的G20倫敦峰會中推動各國達成1.1萬億美元（約8.6萬億港元）援助方案。他說，當年全球面對的純粹是經濟問題，現時的危機本身則是醫療緊急事件，惟抗疫措施亦會危及經濟。

白高敦強調，當前危機不能靠各國各自解決，有需要成立國際工作小組，讓全球領袖、醫療專家、有能力執行應變措施的國際組織領袖等合力應變。他說，工作小組可同時兼顧兩條戰線，例如可協調研發疫苗、組織生產及避免囤積，亦可確保各國央行協調救市方案、防止新興市場資金出逃、聯手動用儲備刺激經濟等。

單打獨鬥無效 指G20可成平台

白高敦承認，部分國家或對依靠G20對抗危機感卻步，但各國領袖應明白單打獨鬥的策略不可能奏效，他相信即使高舉「美國優先」政策的美國總統特朗普也可能支持全球應變組織。

他說：「如果讓我從頭再來，我會令G20成為更廣泛的組織，因為在目前狀况下，你需聽取最受影響的國家、帶動變革的國家，以及有可能出現大量感染的國家的意見。」

（抗疫新階段）