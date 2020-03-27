G20達共識全球注資39萬億救市 昨開視像峰會 習近平倡靠世衛共享防疫信息

這次G20峰會由輪任主席國沙特阿拉伯的國王薩勒曼主持，他首先發言時敦促各成員國領袖一同採取行動，並向發展中國家施以援手。薩勒曼說：「我們必須就這次大流行病建立有效和經協調的回應，並恢復全球經濟的信心。」

據外交部網頁，習近平在會上提出四點倡議：一是全球阻擊新冠肺炎疫情，盡早召開G20衛生部長會議，加強信息分享，開展藥物、疫苗研發、防疫合作；二是開展國際聯防聯控，建立區域公共衛生應急聯絡機制，提高突發公共衛生事件應急響應速度；三是積極支持國際組織發揮作用，建議G20依託世衛加強疫情防控信息共享；四是加強國際宏觀經濟政策協調，指各國應該聯手加大宏觀政策對冲力度，防止世界經濟陷入衰退，另外中國將加強向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。

習近平又呼籲成員國「採取共同舉措，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復蘇士氣」。

允盡用政策 抵消疫情影響

隨後公布的特別峰會聲明指，成員國承諾用盡一切可行的政策工具，包括向全球經濟注資5萬億美元，作為針對性財政政策、經濟措施和擔保方案的一部分，以抵消大流行疫情造成的社會、經濟和金融影響。聲明要求世衛跟相關機構合作，評估全球大流行病應對準備上的缺口，並在未來數月的財政及衛生部長會議上作出匯報。

IMF促G20暫擱窮國債務

IMF周四促G20領袖支持其將緊急融資能力加倍，以應對疫情對經濟的衝擊。IMF及世銀周三敦促G20響應其呼籲，暫擱窮國的債務。世衛總幹事譚德塞亦呼籲G20為中低收入國家提供支持，尤其是撒哈拉以南的非洲國家。不過，跟2008年金融海嘯後G20迅速行動為脆弱國家提供援助，今天各國分歧嚴重。

除中美分歧外，G20成員國沙特及俄羅斯目前的油價戰亦令環球經濟蒙上陰霾。美國國務卿蓬佩奧周三跟沙特王儲通話，談及全球能源及金融穩定問題，但俄羅斯昨在會前稱，石油並非議題。

G7外長會議未發聯合公報

另據《華盛頓郵報》報道，G7外長在會上同意要團結協作阻止病毒蔓延，但蓬佩奧要求將該病毒稱作「武漢病毒」，其他G7外長指出，為了讓疫情大流行減速並應對醫療物資不足的問題，如今正需要國際合作，拒絕「武漢病毒」的稱呼。蓬佩奧反駁稱，病毒來自武漢，中國政府有告知危險的特別責任，強調這一點很重要，會議最終未能發表聯合公報。

德國、法國在會後單獨發布的聯合聲明中指出，國際社會應團結合作共同抗疫。法國外長勒德里昂強調，不應為政治目的而消費當前危機。這被認為是對蓬佩奧荒唐言論的不點名回應。其他與會國家分別發表了自己的聲明，但都沒有將新冠病毒稱為「武漢病毒」或「中國病毒」。

（抗疫新階段）

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